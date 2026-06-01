Transfermarkt: Забарный и Шевалье вошли в число 10 самых подешевевших игроков Лиги 1

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Лиги 1. Защитник «ПСЖ» Илья Забарный и голкипер парижской команды Люка Шевалье вошли в число 10 самых подешевевших игроков. Цена футболистов упала на € 5 млн.

В нынешнем сезоне Забарный провёл за «ПСЖ» 28 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился одним забитым голом. Также на счету защитника семь матчей в Лиге чемпионов и два матча в Кубке Франции, в которых он не совершил результативных действий. Шевалье отыграл за клуб в 26 матчах сезона.

По итогам прошедшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом французской Лиги 1, набрав 76 очков за 34 игры. Парижский клуб также стал обладателем кубка Лиги чемпионов.

