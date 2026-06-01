Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состав сборной Эквадора по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Эквадора объявила итоговый состав на ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Эквадора по футболу объявила итоговый состав на чемпионат мира — 2026.

Вратари: Эрнан Галиндес («Уракан»), Мойсес Рамирес («АЭ Кифисиас»), Гонсало Валле («ЛДУ Кито»).

Защитники: Вильям Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Хоэль Ордоньес («Брюгге»), Феликс Торрес («Интернасьонал»), Первис Эступиньян («Милан»), Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»), Джексон Порозо («Тихуана»).

Полузащитники: Мойсес Кайседо («Челси»), Хорди Альсивар («Индепендьенте»), Денил Кастильо («Мидтьюллан»), Алан Франко («Атлетико Минейро»), Педро Вите («Пумас УНАМ»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»), Яймар Медина («Генк»).

Нападающие: Кевин Родригес («Юнион Сент-Жиллуа»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Эннер Валенсия («Пачука»), Хорди Кайседо («Уракан»), Жереми Аревало («Штутгарт»), Гонсало Плата («Фламенго»), Алан Минда («Атлетико Минейро»), Джон Йебоа («Венеция»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»).

Материалы по теме
Кто из чемпионов мира не приедет на ЧМ-2026? Из состава Аргентины выпали девять человек!
Кто из чемпионов мира не приедет на ЧМ-2026? Из состава Аргентины выпали девять человек!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android