Сборная Эквадора объявила итоговый состав на ЧМ-2026

Сборная Эквадора по футболу объявила итоговый состав на чемпионат мира — 2026.

Вратари: Эрнан Галиндес («Уракан»), Мойсес Рамирес («АЭ Кифисиас»), Гонсало Валле («ЛДУ Кито»).

Защитники: Вильям Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Хоэль Ордоньес («Брюгге»), Феликс Торрес («Интернасьонал»), Первис Эступиньян («Милан»), Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»), Джексон Порозо («Тихуана»).

Полузащитники: Мойсес Кайседо («Челси»), Хорди Альсивар («Индепендьенте»), Денил Кастильо («Мидтьюллан»), Алан Франко («Атлетико Минейро»), Педро Вите («Пумас УНАМ»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»), Яймар Медина («Генк»).

Нападающие: Кевин Родригес («Юнион Сент-Жиллуа»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Эннер Валенсия («Пачука»), Хорди Кайседо («Уракан»), Жереми Аревало («Штутгарт»), Гонсало Плата («Фламенго»), Алан Минда («Атлетико Минейро»), Джон Йебоа («Венеция»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»).