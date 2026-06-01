Главная Футбол Новости

Состав сборной Ирака по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Ирака объявила окончательный состав на ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Ирака в социальной сети Х опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. В итоговую заявку вошли 26 футболистов.

Вратари: Фахад Талиб («Аль-Талаба»), Ахмед Басил («Аль-Шорта»), Джалал Хассан («Аль-Завраа»);

Защитники: Манаф Юнис («Аль-Шорта»), Хуссейн Али («Погонь»), Заид Тахсин («Пахтакор»), Ребин Сулака («Порт»), Акам Хашем («Аль-Завраа»), Мерхас Доски («Виктория»), Ахмед Яхья («Аль-Шорта»), Франс Путрос («Персиб»), Мустафа Саадун («Аль-Шорта»).

Полузащитники: Заид Исмаил («Аль-Талаба»), Амир Аль-Аммари («Краковия»), Кевин Якоб («Орхус»), Зидан Икбаль («Утрехт»), Аймар Шер («Сарпсборг»), Юссеф Амин («АЕК Ларнака»), Ибрахим Байеш («Аль-Дафра»), Ахмед Касем («Нэшвилл»), Марко Фарджи («Венеция»), Али Джасим («Аль-Наджма»);

Нападающие: Али Аль-Хамади («Лутон»), Али Юсуф («Аль-Талаба»), Аймен Хуссейн («Аль-Карма»), Моханад Али («Дибба»).

На групповом этапе ЧМ-2026 иракцы сыграют с Норвегией, Сенегалом и Францией.

