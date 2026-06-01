ФИФА планирует запретить полевым игрокам общаться со скамейками при травмах вратарей

ФИФА приняла решение о новом правиле перед чемпионатом мира – 2026. Во время остановки игры для оказания медицинской помощи вратарям полевым игрокам будет запрещено общаться с тренерским штабом. Они должны будут оставаться на своих местах или собираться в центральном круге. Решение подтвердил глава судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

«Мы провели семинар со всеми тренерами всех 48 команд и сказали им, что судьи будут проявлять инициативу. Они не позволят обеим командам отправиться на скамейки запасных, когда вратарь лежит на земле с травмой. Вратарь имеет право получить травму, но игроки не имеют права покидать поле, чтобы взять тайм-аут и пообщаться с тренерами. Довольно странно, что на поле находятся только судья, физиотерапевт и вратарь. Все остальные игроки покидают поле, и это плохо», – приводит слова Пьерлуиджи Коллины The Sun.