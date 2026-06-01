Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Рекордсмен «Краснодара» в еврокубках дал совет Сперцяну относительно трансфера в топ-лигу

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский дал совет капитану «быков» Эдуарду Сперцяну по поводу будущего. Газинский является рекордсменом «Краснодара» по количеству матчей в еврокубках.

«Конечно. Все большие клубы смотрят только еврокубки, а топ-пятёрка стран — исключительно Лигу чемпионов. Когда не играешь в еврокубках, очень тяжело себя показать. Единственная возможность — сборная. Многое зависит от самого Эдика, его желаний. Немаловажно, договорятся ли клуба, найдут ли компромисс. Есть много нюансов, которые они должны между собой обсудить.

Нужно рассматривать варианты с первой тройкой-пятёркой клубов своих стран. Какой смысл ехать бороться за выживание? Только чтобы для галочки показать, что уехал в Европу? Я думаю, он и сам рассчитывает попасть в хороший чемпионат и в серьёзную команду. Финансовая сторона тоже играет большую роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.

