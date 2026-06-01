Суперкомпьютер определил главного фаворита чемпионата мира — 2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных на победу на чемпионате мира — 2026. Так, наибольшая вероятность победы на предстоящем турнире, по мнению суперкомпьютера, у национальной команды Испании — 16,1%. На втором месте находится Франция (13%), на третьем — Англия (11,2%).

Топ-10 претендентов на победу на чемпионате мира выглядит следующим образом:

1. Испания — 16,1%.

2. Франция — 13%.

3. Англия — 11,2%.

4. Аргентина — 10,4%.

5. Португалия — 7%.

6. Бразилия — 6,6%.

7. Германия — 5,1%.

8. Нидерланды — 3,6%.

9. Норвегия — 3,5%.

10. Бельгия — 2,4%.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.