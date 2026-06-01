Игроки «ПСЖ» заняли весь топ-10 самых дорогих футболистов Лиги 1 по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Лиги 1. В топ-10 рейтинга вошли только игроки «ПСЖ». Самыми дорогими футболистами стали Хвича Кварацхелия, Витинья и Жоау Невеш, чья трансферная стоимость составила € 140 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов Лиги 1:

Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – € 140 млн;

Витинья («ПСЖ») – € 140 млн;

Жоау Невеш («ПСЖ») – € 140 млн;

Дезире Дуэ («ПСЖ») – € 120 млн;

Усман Дембеле («ПСЖ») – € 100 млн;

Ашраф Хакими («ПСЖ») – € 80 млн;

Нуну Мендеш («ПСЖ») – € 80 млн;

Вильям Пачо («ПСЖ») – € 80 млн;

Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – € 80 млн;

Брэдли Баркола («ПСЖ») – € 70 млн.

По итогам прошедшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом французской Лиги 1, набрав 76 очков за 34 игры. Парижский клуб также стал обладателем кубка Лиги чемпионов.