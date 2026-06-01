Игроки «ПСЖ» заняли весь топ-10 самых дорогих футболистов Лиги 1 по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Лиги 1. В топ-10 рейтинга вошли только игроки «ПСЖ». Самыми дорогими футболистами стали Хвича Кварацхелия, Витинья и Жоау Невеш, чья трансферная стоимость составила € 140 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов Лиги 1:
Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – € 140 млн;
Витинья («ПСЖ») – € 140 млн;
Жоау Невеш («ПСЖ») – € 140 млн;
Дезире Дуэ («ПСЖ») – € 120 млн;
Усман Дембеле («ПСЖ») – € 100 млн;
Ашраф Хакими («ПСЖ») – € 80 млн;
Нуну Мендеш («ПСЖ») – € 80 млн;
Вильям Пачо («ПСЖ») – € 80 млн;
Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – € 80 млн;
Брэдли Баркола («ПСЖ») – € 70 млн.
По итогам прошедшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом французской Лиги 1, набрав 76 очков за 34 игры. Парижский клуб также стал обладателем кубка Лиги чемпионов.