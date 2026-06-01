Карседо оценил сезон-2025/2026 для нападающих «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил завершившийся сезон для нападающих красно-белых. Лучшим бомбардиром «Спартака» по итогам кампании стал полузащитник Пабло Солари, который забил 11 голов. У нападающих Манфреда Угальде и Ливая Гарсии по семь забитых мячей.

— Как оцените сезон для наших форвардов?

— Каждая команда хочет, чтобы её нападающие забивали. Форварду также нужны голы. Это такая позиция, где ты должен быть в хорошем смысле немного эгоистом. Но вклад ребят в общий успех, их работа на общее дело — неоценимы. Верю, что в следующем сезоне они не только будут так же помогать нам, как в этом, работая на команду, но и улучшат свою личную статистику, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».