Экс-игрок «Зенита» Дуран объяснил свой уход из санкт-петербургского клуба

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран прокомментировал свой уход из санкт-петербургского клуба.

«У меня была небольшая проблема, в основном она была связана с семьёй. Они позволили мне уйти, чтобы я мог разобраться с этим, у них всё было хорошо. Мы стали чемпионами, это было короткое, но удачное пребывание.

Я был в аренде, и мы с моим агентом рассматриваем варианты, чтобы всё сложилось наилучшим образом. Мне многое нравится, однако я предпочитаю молчать, потому что, думаю, сейчас много разговоров и спекуляций. И не в хорошем смысле, эти спекуляции вредят», – приводит слова Дурана ESPN.

В санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в турецком «Фенербахче». За «Зенит» Дуран сыграл шесть матчей в Мир РПЛ и забил один гол.

