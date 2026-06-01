Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали, сколько болельщиков посетят матч сборной России с Буркина-Фасо

Комментарии

В пресс-службе РФС сообщили, что товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо могут посетить более 40 тысяч зрителей. Игра пройдёт 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена», которая вмещает 45 568 зрителей.

«На матч между сборными России и Буркина-Фасо реализовано более 32 тысяч билетов. Ожидаем, что на игру придет свыше 40 тысяч болельщиков», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы РФС «РИА Новости Спорт».

28 мая сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Египта и уступила со счётом 0:1. 9 июня россияне сыграют со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

