Глушенков продлит контракт с «Зенитом», раскрыта новая зарплата игрока — источник

Атакующий полузащитник Максим Глушенков подпишет новый контракт с «Зенитом». Стороны договорились о пролонгации соглашения до 2030 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2028 года.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, Глушенков и «Зенит» находятся на завершающей стадии переговоров. По новому контракту Максим будет получать в петербургском клубе 20 млн рублей в месяц. Ранее его зарплата составляла 15 млн рублей ежемесячно. Интересно, что у Александра Соболева и Андрея Мостового зарплата также составляет 20 млн рублей в месяц.

Кроме того, «Зенит» заплатит Глушенкову одноразовый подписной бонус в размере 300 млн рублей. Ещё около 100 млн получит за переподписание агент Максима. Также в новом контракте футболиста будет предусмотрен «бонус за лояльность»: после каждого трансферного окна, в рамках которого Глушенков останется в «Зените», клуб будет платить ему фиксированную сумму.

Отмечается, что «Зенит» инициировал пролонгацию контракта с Глушенковым, так как недавно интерес к Максиму проявил один из саудовских клубов.