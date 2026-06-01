Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Footmercato: Вильям Салиба может пропустить начало чемпионата мира — 2026

Footmercato: Вильям Салиба может пропустить начало чемпионата мира — 2026
Комментарии

Защитник сборной Франции Вильям Салиба может пропустить начало чемпионата мира – 2026 из-за незначительной травмы, характер которой не уточняется. Об этом сообщает Footmercato.

Травма обострилась после финала Лиги чемпионов, который прошёл в субботу, 29 мая. В нём лондонский «Арсенал» уступил французскому «ПСЖ» со счётом 1:1 (3:4 пен.). Салиба, выступающий за «Арсенал», отыграл все 120 минут матча, в результате чего его состояние ухудшилось.

Француз может пропустить несколько недель, включая начало чемпионата мира – 2026. На нём сборной Франции в рамках группового этапа предстоит сыграть с Сенегалом (16 июня), Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Суперкомпьютер определил главного фаворита чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android