Footmercato: Вильям Салиба может пропустить начало чемпионата мира — 2026

Защитник сборной Франции Вильям Салиба может пропустить начало чемпионата мира – 2026 из-за незначительной травмы, характер которой не уточняется. Об этом сообщает Footmercato.

Травма обострилась после финала Лиги чемпионов, который прошёл в субботу, 29 мая. В нём лондонский «Арсенал» уступил французскому «ПСЖ» со счётом 1:1 (3:4 пен.). Салиба, выступающий за «Арсенал», отыграл все 120 минут матча, в результате чего его состояние ухудшилось.

Француз может пропустить несколько недель, включая начало чемпионата мира – 2026. На нём сборной Франции в рамках группового этапа предстоит сыграть с Сенегалом (16 июня), Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).