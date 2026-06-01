«Если вытеснит тех ребят, которые там играют, то удивлюсь». Писарев — о Батракове и «ПСЖ»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове и конкуренции в «ПСЖ» в случае перехода игрока в парижский клуб.

— Зная Батракова, он не сдастся. Даже если не будет попадать в состав. Потянет или нет — вопрос.

— Какой потенциал у Батракова?

— Важен вопрос адаптации. Понятно, что он профессионал. Мы не можем проверить, пока он не поедет [в «ПСЖ»]. Но потенциал есть.

— Если он выиграет место в основе, то вы удивитесь?

— Если он вытеснит тех ребят, которые там сейчас играют, то я удивлюсь, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу футболиста.

В прошедшем сезоне Батраков провел за железнодорожников 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.