Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если вытеснит тех ребят, которые там играют, то удивлюсь». Писарев — о Батракове и «ПСЖ»

«Если вытеснит тех ребят, которые там играют, то удивлюсь». Писарев — о Батракове и «ПСЖ»
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове и конкуренции в «ПСЖ» в случае перехода игрока в парижский клуб.

— Зная Батракова, он не сдастся. Даже если не будет попадать в состав. Потянет или нет — вопрос.

— Какой потенциал у Батракова?
— Важен вопрос адаптации. Понятно, что он профессионал. Мы не можем проверить, пока он не поедет [в «ПСЖ»]. Но потенциал есть.

— Если он выиграет место в основе, то вы удивитесь?
— Если он вытеснит тех ребят, которые там сейчас играют, то я удивлюсь, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу футболиста.

В прошедшем сезоне Батраков провел за железнодорожников 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.

Материалы по теме
Эксклюзив
«ПСЖ» в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android