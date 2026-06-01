«Мы играли чуть ярче». Газинский сравнил нынешний «Краснодар» с командой 2010-х

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский сравнил команду «быков» своего времени с современной версией южного клуба.

— Павел Мамаев считает, что состав, в котором он играл сам, сильнее нынешнего. Согласитесь с бывшим одноклубником?

— Тогда были более качественные, сильные футболисты, другие иностранцы. Может быть, мы играли чуть ярче. Соглашусь, что был другой футбол, более комбинационный, зрелищный: пятки, забегания, передачи на третьего. Всем это нравилось. Сегодня «Краснодар» — другая команда с точки зрения футбола. Раньше мы могли 80% времени играть в контроль мяча и пропустить на 90-й минуте со стандарта. Сейчас команда больше заточена на результат, поэтому и пошли успехи: чемпионство, второе место, — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.