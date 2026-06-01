Экс-полузащитник «Краснодара» Газинский высказался о критике Мусаева со стороны Мостового

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский высказался о критике экспертов в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Например, экс-футболист Александр Мостовой называл Мусаева «нефутбольным человеком».

— Вы понимаете критику Мусаева со стороны экспертов, в частности Мостового?

— Результаты Мусаева говорят сами за себя. Его критика не совсем справедлива. Если человек добивается результата, я не вижу никакой разницы, играл он в футбол или нет», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ, а также взял серебряные медали в Фонбет Кубке России.