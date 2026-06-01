Газинский: Галицкий давал наставления по финансовой грамотности, куда инвестировать деньги

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский рассказал об общении с президентом южного клуба Сергеем Галицким. По словам игрока, известный бизнесмен давал игрокам советы по финансовой грамотности и инвестициям.

«Он периодически что-то говорил. Часто приезжал на базу и всегда находил пару слов. Перед моим уходом Галицкий давал наставления, скажем, по финансовой грамотности: куда инвестировать деньги, что делать. В целом он всегда открыт для общения, часто шутит. Основные темы разговоров были футбольные: обсуждали игровые моменты, матчи Лиги чемпионов», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.