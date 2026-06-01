«Сыграл на уколах». Карседо — о Барко в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что полузащитник его команды Эсекьель Барко играл на уколах в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

— До последнего момента было непонятно, сыграет ли в финале Барко. Насколько трудной была ситуация с ним?

— Очень благодарен Эсекьелю. Он хотел играть и проявил мужество. Перед матчем я не спал всю ночь и думал, правильно ли мы поступим, если выпустим Барко. Сам он сказал, что готов, но мне надо было думать обо всей команде, насколько это повлияло бы на нашу игру в целом. Ведь Эсекьель даже не смог провести полноценную предматчевую тренировку, он всё ещё испытывал дискомфорт. В итоге мы приняли решение в самый последний момент; он сыграл на уколах. И это было правильное решение, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».