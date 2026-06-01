Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
20:00 Мск
«Сыграл на уколах». Карседо — о Барко в Суперфинале Кубка России

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что полузащитник его команды Эсекьель Барко играл на уколах в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— До последнего момента было непонятно, сыграет ли в финале Барко. Насколько трудной была ситуация с ним?
— Очень благодарен Эсекьелю. Он хотел играть и проявил мужество. Перед матчем я не спал всю ночь и думал, правильно ли мы поступим, если выпустим Барко. Сам он сказал, что готов, но мне надо было думать обо всей команде, насколько это повлияло бы на нашу игру в целом. Ведь Эсекьель даже не смог провести полноценную предматчевую тренировку, он всё ещё испытывал дискомфорт. В итоге мы приняли решение в самый последний момент; он сыграл на уколах. И это было правильное решение, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

