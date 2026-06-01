Писарев — о Сафонове: он — лицо российского футбола

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, который стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

«Спрашивать у Матвея что‑то… мы всё про него знаем.

Я сказал ему, что его не хватало в матче с Египтом. Но мы понимаем, что финал Лиги чемпионов — очень важное событие для всего российского футбола. Эта победа и то, как Матвей преподносит себя в Европе, имеют большое значение. Он — лицо российского футбола. И поэтому сейчас на российских футболистов обратят взоры европейские клубы», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».