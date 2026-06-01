Газинский: найти игрока уровня Кордобы по адекватной цене маловероятно

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Джона Кордобы и полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

— Гипотетический уход Сперцяна и Кордобы повлечёт за собой перестройку всей команды?

— Резких изменений я не жду. Расстаться с Кордобой будет непросто — найти игрока его уровня по адекватной цене маловероятно. Лимит заставит клубы внедрять больше русских игроков», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.

Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» финишировал на втором месте в Мир РПЛ, а также взял серебро Фонбет Кубка России.