Рекордсмен «Краснодара» в еврокубках оценил перспективы трансфера Агкацева в Европу

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский оценил перспективы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева по переезду в Европу. Он считает, что российскому голкиперу ещё рано уезжать из РПЛ.

«Прежде чем ехать в Европу, нужно перерасти свой чемпионат. Не стоит уезжать после одного яркого сезона. Нужно провести три-четыре сильных года, показать стабильный уровень. Стас играет третий сезон. Он ещё молод, вратари играют дольше полевых. Если ехать, нужно чётко понимать — куда. Слухи могут оказаться пустыми. Желаю ему успеха», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.