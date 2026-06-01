Газинский рассказал, как Гончаренко отговорил его от ухода из футбола

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский рассказал, как бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Виктор Гончаренко отговорил его от ухода из футбола.

«Двоякие остались впечатления. Я ярко начал: первые полгода были запоминающимися, я забивал, команда не проигрывала 16 матчей подряд. Потом получил травму и выбыл на полгода: операция, восстановление, фитнес-тренировки, бег по кругу, один без семьи. Это было очень сложно морально. Я даже задумывался о завершении карьеры. Гончаренко тогда сказал: «Не надо, не кипи, остынь. Ты сейчас на эмоциях, отдохни». Я понимал, что предстоят вторая операция и долгое восстановление. Знал, насколько это тяжело. Мне тогда было 30-32 года, и нужно было усерднее работать, прикладывать больше усилий. Поэтому я хотел закончить, но, слава богу, не сделал этого», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.