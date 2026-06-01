Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Экс-тренер «Спартака» Абаскаль заявил о готовности возглавить клуб РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что готов снова поработать в Мир Российской Премьер-Лиге. Красно-белых испанец тренировал с 2022-го по 2024-й. В марте этого года Абаскаль покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис» и с тех пор находится без работы.

«Я готов к работе в клубе РПЛ. Когда меня ждать в России? Примерно 10 июня я приезжаю с семьёй на отдых в Москву», — приводит слова Абаскаля Sport24.

«Спартак» в данный момент возглавляет Хуан Карлос Карседо, под руководством которого красно-белые выиграли Фонбет Кубок России. Испанец начал работу в клубе зимой этого года, прежде он тренировал «Пафос».

