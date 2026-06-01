Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Газинский назвал игрока своего поколения сборной России, который мог бы заиграть в Европе

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский рассказал, кто из его поколения российских игроков мог бы заиграть на европейском уровне.

— Кто из вашего поколения мог бы сделать классную карьеру в Европе?
— Кто хотел — уехал. Федя Смолов ездил в Испанию, но не получилось остаться, не знаю почему. Кокорин уехал в «Фиорентину», не сложилось. Один из тех, кто должен был уехать — Дзагоев. Его мышление и мастерство позволяли играть на высоком уровне. Не знаю, почему не получилось. Сейчас много говорят про Батракова, про Кисляка — талантливые ребята. Но как сложится их карьера за рубежом — неизвестно, — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.

"Галицкий дал наставления на прощание". Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»
«Галицкий дал наставления на прощание». Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»
