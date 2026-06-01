Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Газинский: за «Краснодар» обидно, но «Спартак» в финале Кубка победил заслуженно

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский подвёл итоги Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». В матче за трофей сильнее оказались москвичи (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Мне кажется, результат закономерный. Наверное, «Спартак» был поострее, поближе к победе. Плюс, как я понимаю, Кордоба получил травму. Для «Краснодара» это очень серьёзная потеря. Команда сильно зависима от него. Если бы Джон был здоров, неизвестно, как сложилась бы ситуация в последние 20 минут. За результат обидно, но «Спартак», считаю, выиграл заслуженно», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.

