Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: провальные матчи не позволили «Спартаку» занять третье место

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился своим мнением о выступлении московского «Спартака» в минувшем сезоне. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, одолев в финале «Краснодар». В Мир Российской Премьер-Лиге столичная команда заняла четвёртое место.

«У «Спартака» были и неплохие серии, и провальные матчи. В чемпионате могли добиться большего и взять бронзу. Тогда можно было бы говорить, что сезон получился неплохим. За бронзу и Кубок можно было бы поставить твёрдую четвёрку. Но провальные встречи не позволили занять третье место. А Кубок… Для меня до сих пор непонятен розыгрыш. Во всех нормальных странах играют на вылет», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

