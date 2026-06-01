Газинский — о новом лимите на легионеров: русские футболисты станут на вес золота

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский высказался о постепенном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

— Поддерживаете ужесточение лимита на легионеров?

— Конкурентная среда необходима. Без конкуренции спортсмен расслабляется. Легионеры нужны, но важно, какого уровня. Сильные клубы берут качественных игроков, а команды рангом ниже — не всегда. Хочется, чтобы приезжали сильные игроки — тогда появляется спортивная злость, стремление доказать, что ты не хуже.

— Предложенный министром спорта вариант — не более 12 иностранцев в заявке и семи на поле — оптимальный?

— Сейчас клубы ломают голову над заявками: если легионеров больше нормы, придётся кого-то убирать. Русские футболисты станут на вес золота, — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.