Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газинский — о новом лимите на легионеров: русские футболисты станут на вес золота

Газинский — о новом лимите на легионеров: русские футболисты станут на вес золота
Комментарии

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский высказался о постепенном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

— Поддерживаете ужесточение лимита на легионеров?
— Конкурентная среда необходима. Без конкуренции спортсмен расслабляется. Легионеры нужны, но важно, какого уровня. Сильные клубы берут качественных игроков, а команды рангом ниже — не всегда. Хочется, чтобы приезжали сильные игроки — тогда появляется спортивная злость, стремление доказать, что ты не хуже.

— Предложенный министром спорта вариант — не более 12 иностранцев в заявке и семи на поле — оптимальный?
— Сейчас клубы ломают голову над заявками: если легионеров больше нормы, придётся кого-то убирать. Русские футболисты станут на вес золота, — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.

Материалы по теме
«Галицкий дал наставления на прощание». Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»
Эксклюзив
«Галицкий дал наставления на прощание». Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android