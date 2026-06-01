Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Англии на победу на чемпионате мира — 2026

Суперкомпьютер оценил шансы национальной команды Англии на чемпионате мира — 2026. Результаты исследования опубликованы на странице Opta Analyst в социальной сети X.

По данным Opta, Англия замыкает топ-3 рейтинга претендентов на победу по итогам ближайшего мирового первенства, шансы «трёх львов» на завоевание трофея оцениваются в 11,2%. Вероятность выхода команды Томаса Тухеля в финал составила 19%, в полуфинал — 30,3%, в четвертьфинал — 47,7%.

На чемпионате мира — 2026 сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.