Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» запустил продажу шарфа с опечаткой от нейросети

«Зенит» запустил продажу шарфа с опечаткой от нейросети
Комментарии

«Зенит» запустил продажу лимитированного шарфа с дизайном, созданным при помощи искусственного интеллекта, обыграв ошибку, допущенную ранее нейросетью.

Изначально ИИ-изображение было разработано для рекламной кампании абонементов на сезон-2026/2027 и демонстрировало болельщиков с шарфами, на которых вместо правильного названия — «УЕФА» — появилась надпись «Супереркоб ####». Ошибка была замечена в промоафише, но клуб не стал удалять пост, а воспользовался ситуацией как поводом для нестандартного маркетингового хода.

Футбольный клуб принял решение выпустить шарф с этим дизайном в ограниченной серии. Предзаказ на аксессуар уже открыт на официальном сайте «Зенита» по цене 2008 рублей.

Материалы по теме
Экс-игрок «Зенита» Дуран объяснил свой уход из санкт-петербургского клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android