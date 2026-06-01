«Зенит» запустил продажу шарфа с опечаткой от нейросети

«Зенит» запустил продажу лимитированного шарфа с дизайном, созданным при помощи искусственного интеллекта, обыграв ошибку, допущенную ранее нейросетью.

Изначально ИИ-изображение было разработано для рекламной кампании абонементов на сезон-2026/2027 и демонстрировало болельщиков с шарфами, на которых вместо правильного названия — «УЕФА» — появилась надпись «Супереркоб ####». Ошибка была замечена в промоафише, но клуб не стал удалять пост, а воспользовался ситуацией как поводом для нестандартного маркетингового хода.

Футбольный клуб принял решение выпустить шарф с этим дизайном в ограниченной серии. Предзаказ на аксессуар уже открыт на официальном сайте «Зенита» по цене 2008 рублей.