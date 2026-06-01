Кварацхелия из «ПСЖ» возглавил топ-10 самых подорожавших игроков Лиги 1 — Transfermarkt

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия возглавил рейтинг самых подорожавших футболистов французской Лиги 1 по версии портала Transfermarkt. Рыночная стоимость грузина выросла на € 50 млн и теперь составляет € 140 млн.

В ту же сумму оцениваются потенциальные трансферы полузащитников Жоау Невеша и Витиньи, которые подорожали на € 30 млн.

Топ-10 самых подорожавших футболистов Лиги 1— 2025/2026 (Transfermarkt, 1 июня 2026 года):

1. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») — € 140 млн (+ € 50 млн).

2. Витинья («ПСЖ») — € 140 млн (+ € 30 млн).

3. Жоау Невеш («ПСЖ») — € 140 млн (+ € 30 млн).

4. Дезире Дуэ («ПСЖ») — € 120 млн (+ € 30 млн).

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — € 80 млн (+ € 20 млн).

6. Эстебан Леполь («Ренн») — € 35 млн (+ € 15 млн).

7. Вильям Пачо («ПСЖ») — € 80 млн (+ € 10 млн).

8. Фоларин Балогун («Монако») — € 40 млн (+ € 10 млн).

9. Мамаду Сангаре («Ланс») — € 40 млн (+ € 10 млн).

10. Исмаэло Ганью («Ланс») — € 20 млн (+ € 10 млн).