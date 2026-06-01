Матвей Сафонов из «ПСЖ» стал самым дорогим футболистом России в истории — Transfermarkt

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал самым дорогим футболистом России в истории по версии портала Transfermarkt. Его рыночная стоимость после победы в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026 возросла до € 30 млн, что является рекордом для игроков из России.

В последний раз игрок из России оценивался в € 30 млн в 2019 году. Столько на пике стоил защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес. Годом ранее, в 2018-м, столько же стоил 22-летний полузащитник «Монако» Александр Головин.

Кроме того, Сафонов опередил в рейтинге самых дорогих российских игроков на текущий момент – полузащитников Алексея Батракова из «Локомотива» (€ 28 млн) и Матвея Кисляка из ЦСКА (€ 25 млн).