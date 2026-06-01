Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов из «ПСЖ» стал самым дорогим футболистом России в истории — Transfermarkt

Матвей Сафонов из «ПСЖ» стал самым дорогим футболистом России в истории — Transfermarkt
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал самым дорогим футболистом России в истории по версии портала Transfermarkt. Его рыночная стоимость после победы в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026 возросла до € 30 млн, что является рекордом для игроков из России.

В последний раз игрок из России оценивался в € 30 млн в 2019 году. Столько на пике стоил защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес. Годом ранее, в 2018-м, столько же стоил 22-летний полузащитник «Монако» Александр Головин.

Кроме того, Сафонов опередил в рейтинге самых дорогих российских игроков на текущий момент – полузащитников Алексея Батракова из «Локомотива» (€ 28 млн) и Матвея Кисляка из ЦСКА (€ 25 млн).

Материалы по теме
Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android