Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Состав сборной Ирана по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Опубликована заявка сборной Ирана на чемпионат мира — 2026
Опубликована заявка национальной команды Ирана на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Алиреза Беиранванд («Трактор»), Хоссейн Хоссейни («Сепахан»), Паям Ниазманд («Персеполис»).

Защитники: Даниал Эйри («Малаван»), Эхсан Хаджсафи («Сепахан»), Салех Хардани («Эстегляль»), Хосейн Канаани («Персеполис»), Шоджа Халилзаде («Трактор»), Милад Мохаммади («Персеполис»), Али Немати («Фулад»), Рамин Резаян («Фулад»).

Полузащитники: Рузбе Чешми («Эстегляль»), Саид Эзатолахи («Шабаб»), Мехди Гайеди («Аль-Наср»), Саман Годдос («Калба»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда»), Алиреза Джаханбахш («Дендер»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Амир Мохаммад Раззагиния, («Эстегляль»), Мехди Тораби (Трактор), Ария Юсефи («Сепахан»)

Нападающие: Али Алипур («Персеполис»), Деннис Даргахи («Стандард»), Амирхоссейн Хоссейнзаде («Трактор»), Шахрияр Моганлу («Калба»), Мехди Тареми («Олимпиакос»).

На чемпионате мира — 2026 сборная Ирана сыграет в группе G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

