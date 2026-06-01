Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Турки Аль аш-Шейх рассматривает возможность инвестирования в английский клуб — Daily Mail

Турки Аль аш-Шейх рассматривает возможность инвестирования в английский клуб — Daily Mail
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх готовится стать инвестором английского футбольного клуба «Дерби Каунти». Представители функционера уже провели переговоры с владельцем клуба Дэвидом Клоузом. Об этом сообщает Daily Mail.

Потенциальная сделка в данный момент находится на рассмотрении Независимого футбольного регулятора (IFR) Англии. Регулятор должен оценить, соответствует ли Аль аш-Шейх новым требованиям к владельцам и директорам клубов.

Особое внимание уделяется тому, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) владеет контрольным пакетом акций клуба «Ньюкасл Юнайтед». Регулятор должен убедиться, что возможные инвестиции Аль аш-Шейха в «Дерби» не создадут конфликта интересов в английском футболе.

В последние недели Турки Аль аш-Шейх проявил повышенный интерес к клубу, следя за официальными аккаунтами «Дерби Каунти» в социальных сетях, что подогрело слухи о его возможном участии в проекте.

23 главных факта о прошедшем сезоне АПЛ. Большая порция итогов и статистики
23 главных факта о прошедшем сезоне АПЛ. Большая порция итогов и статистики
