«ПСЖ» вышел на первое место в мире по стоимости состава, опередив «Реал» — Transfermarkt

Французский «ПСЖ» поднялся на первое место в мире по суммарной стоимости состава, опередив испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Как следует из данных портала Transfermarkt, стоимость всех игроков парижского клуба составляет € 1,37 млрд.

Мадридский «Реал» опустился на вторую строчку. Игроки клуба оцениваются в € 1,34 млрд. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити» (€ 1,32 млрд). В топ-5 также входят финалист Лиги чемпионов УЕФА «Арсенал» (€ 1,23 млрд) и чемпион Испании «Барселона» (€ 1,17 млрд).

Топ-5 самых дорогих клубов мира по стоимости составов (Transfermarkt, 1 июня 2026 года):

1. «ПСЖ» — € 1,37 млрд.

2. «Реал» — € 1,34 млрд.

3. «Манчестер Сити» — € 1,32 млрд.

4. «Арсенал» — € 1,23 млрд.

5. «Барселона» — € 1,17 млрд.