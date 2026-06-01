Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Бразилии на победу на чемпионате мира — 2026

Суперкомпьютер оценил шансы национальной команды Бразилии на чемпионате мира — 2026. Результаты исследования опубликованы на странице Opta Analyst в социальной сети X.

По данным Opta, Бразилия находится на шестом месте среди претендентов на победу по итогам ближайшего мирового первенства, шансы «селесао» на завоевание трофея оцениваются в 6,6%. Вероятность выхода команды Карло Анчелотти в финал составила 12,3%, в полуфинал — 22,1%, в четвертьфинал — 38,2%.

На групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня).

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.