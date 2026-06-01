Матвей Сафонов из «ПСЖ» вошёл в топ-10 самых дорогих вратарей мира — Transfermarkt

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов вошёл в число самых дорогих вратарей, по оценке портала Transfermarkt. Рыночная стоимость вратаря выросла до € 30 млн после победы в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Ранее россиянин оценивался в € 22 млн. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает голкипер «Манчестер Сити» и экс-конкурент Сафонова в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Его стоимость составляет € 45 млн. В топ-5 входят вратари Барт Вербрюгген, Жоан Гарсия, Диогу Кошта и Грегор Кобель (все — по € 40 млн).

Рейтинг самых дорогих вратарей мира (Transfermarkt, 1 июня 2026 года):

1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — € 45 млн.

2.5. Барт Вербрюгген («Брайтон») — € 40 млн.

2-5. Жоан Гарсия («Барселона») — € 40 млн.

2-5. Диогу Кошта («Порту») — € 40 млн.

2-5. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) — € 40 млн.

6-7. Миле Свилар («Рома») — € 35 млн.

6-7. Давид Райя («Арсенал») — € 35 млн.

8-11. Робен Риссер («Ланс») — € 30 млн.

8-11. Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед») — € 30 млн.

8-11. Марко Карнезекки («Аталанта») — € 30 млн.

8-11. Матвей Сафонов («ПСЖ») — € 30 млн.