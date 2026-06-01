Андрес Иньеста стал главным тренером «Галф Юнайтед» из ОАЭ

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назначен на пост главного тренера «Галф Юнайтед» из ОАЭ. Об этом сообщается на странице клуба в социальных сетях.

Детали трудового договора специалиста с клубом не разглашаются. Это первое место работы Иньесты в качестве тренера.

Во времена игровой карьеры Андрес Иньеста выступал за «Барселону», в составе которой девять раз стал чемпионом Испании, а также взял шесть Кубков страны и шесть национальных Суперкубков. На международной арене футболист с каталонцами становился победителем Лиги чемпионов (четыре раза), Суперкубка УЕФА (дважды) и клубного чемпионата мира (трижды). Помимо этого, хавбек выступал за «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». Со сборной Испании Иньеста выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы (дважды).

«Галф Юнайтед» выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ, по итогам прошедшего сезона команда заняла 10-е место в турнирной таблице.