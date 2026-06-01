«Не позволим одному моменту определить путь». Салиба — о финале ЛЧ и будущем «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал итоги сезона после финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен», в котором его команда уступила французскому клубу в серии пенальти (1:1, 3:4).

«Мы не позволим одному моменту определить весь наш путь. Этот сезон показал, как далеко мы продвинулись вместе: работа, вера, единство этой команды. Спустя 22 года вернуть чемпионский титул туда, где ему и место, значит абсолютно всё. В следующем сезоне мы снова пойдём вперёд, ещё сильнее и голоднее. Мы идём за бо́льшим», — написал Салиба в социальной сети.

Лондонский клуб выиграл английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2025/2026 впервые с 2004 года.