«Не позволим одному моменту определить путь». Салиба — о финале ЛЧ и будущем «Арсенала»
Поделиться
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал итоги сезона после финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен», в котором его команда уступила французскому клубу в серии пенальти (1:1, 3:4).
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Мы не позволим одному моменту определить весь наш путь. Этот сезон показал, как далеко мы продвинулись вместе: работа, вера, единство этой команды. Спустя 22 года вернуть чемпионский титул туда, где ему и место, значит абсолютно всё. В следующем сезоне мы снова пойдём вперёд, ещё сильнее и голоднее. Мы идём за бо́льшим», — написал Салиба в социальной сети.
Лондонский клуб выиграл английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2025/2026 впервые с 2004 года.
Комментарии
- 1 июня 2026
-
20:05
-
19:59
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:25
-
19:15
-
19:12
-
19:08
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:46
-
18:42
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:54
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:10
-
17:00