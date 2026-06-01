Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
«Не позволим одному моменту определить путь». Салиба — о финале ЛЧ и будущем «Арсенала»

«Не позволим одному моменту определить путь». Салиба — о финале ЛЧ и будущем «Арсенала»
Комментарии

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал итоги сезона после финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен», в котором его команда уступила французскому клубу в серии пенальти (1:1, 3:4).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Мы не позволим одному моменту определить весь наш путь. Этот сезон показал, как далеко мы продвинулись вместе: работа, вера, единство этой команды. Спустя 22 года вернуть чемпионский титул туда, где ему и место, значит абсолютно всё. В следующем сезоне мы снова пойдём вперёд, ещё сильнее и голоднее. Мы идём за бо́льшим», — написал Салиба в социальной сети.

Лондонский клуб выиграл английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2025/2026 впервые с 2004 года.

Салиба назвал матч, после которого понял, что «Арсенал» станет чемпионом Англии
