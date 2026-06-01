Игрок молодёжной сборной России Ладоха поделился ожиданиями от матча с Ираком

Вратарь молодёжной сборной России Данил Ладоха высказался о предстоящем матче со сборной Ирака. Товарищеская игра состоится в пятницу, 5 июня.

«Сборную Ирака ещё не изучали, что предстоит сделать на этих сборах. С ними будем играть впервые. О сопернике ничего не знаем. Сейчас идёт большая подготовка парней, чтобы они выдерживали нагрузку», — передаёт слова Ладохи корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее в 2026 году сборная России U21 уступила Иордании U23 (1:2) и одержала победу над молодёжной командой Узбекистана (2:1). Во вторник, 9 июня, россияне сыграют второй товарищеский матч — вновь с командой Ирака.