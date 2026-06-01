Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Германии на победу на чемпионате мира — 2026

Суперкомпьютер оценил шансы национальной команды Германии на чемпионате мира — 2026. Результаты исследования опубликованы на странице Opta Analyst в социальной сети X.

По данным Opta, Германия находится на седьмой строчке рейтинга претендентов на победу по итогам ближайшего мирового первенства, шансы бундестим на завоевание трофея оцениваются в 5,1%. Вероятность выхода команды Юлиана Нагельсмана в финал составила 10,6%, в полуфинал — 20,2%, в четвертьфинал — 33,8%.

Соперниками немецкой команды по группе E станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. 6 июня Германия проведёт товарищескую игру с США.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.