Вратарь «Родины-2» Ладоха прокомментировал выход первой команды в РПЛ

Вратарь «Родины-2» Данил Ладоха поделился эмоциями по поводу исторического достижения клуба — выхода первой команды в Мир Российскую Премьер-Лигу, а также прокомментировал предстоящие выступления клуба на стадионе в Химках.

— Конечно, рады. Это была мечта президента, команды и футболистов. Отмечали в Дубае выход в РПЛ. Нет ни одного страшного соперника в этой лиге. Будем играть и готовиться к каждому матчу.

— Некоторые подшучивают, что это проклятый стадион, потому что «Химки» прекратили существование.

— «Родина» — достаточно хороший клуб в плане финансов. Команду точно не расформируют. Что касается игры, ФНЛ мы выиграли на этой арене (улыбается). В РПЛ тоже поборемся, — передаёт слова Ладохи корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Родина» по итогам минувшего сезона заняла первое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 68 очков. Команда напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. Также в следующем сезоне чемпионата России сыграет воронежский «Факел», который также заработал 68 очков, но расположился на второй строчке.