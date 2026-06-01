Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игроки «ПСЖ» принесли трофеи Лиги чемпионов на стадион «Ролан Гаррос»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» вынесли два трофея Лиги чемпионов УЕФА на теннисный корт стадиона «Ролан Гаррос». Стоит отметить, что игроки парижской команды уже второй год подряд демонстрируют кубок победителей главного клубного турнира Старого Света перед данным мероприятием.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

ВИДЕО

В этот раз трофеи на теннисный корт вынесли Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

Финал прошлого розыгрыша ЛЧ состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В решающем матче парижская команда переиграла «Арсенал» 1:1 (4:3 пен.). Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.

«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
