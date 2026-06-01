Игроки «ПСЖ» принесли трофеи Лиги чемпионов на стадион «Ролан Гаррос»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» вынесли два трофея Лиги чемпионов УЕФА на теннисный корт стадиона «Ролан Гаррос». Стоит отметить, что игроки парижской команды уже второй год подряд демонстрируют кубок победителей главного клубного турнира Старого Света перед данным мероприятием.

В этот раз трофеи на теннисный корт вынесли Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

Финал прошлого розыгрыша ЛЧ состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В решающем матче парижская команда переиграла «Арсенал» 1:1 (4:3 пен.). Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.