Сборная Парагвая объявила состав на ЧМ-2026, игрок «Динамо» Касерес — в списке

Пресс-служба сборной Парагвая объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес вошёл в список.

Состав сборной Парагвая на ЧМ-2026:

вратари: Орландо Хилль («Сан-Лоренцо»), Гастон Оливейра («Олимпия»), Роберто Фернандес («Серро Портеньо»);

защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Хосе Канале («Ланус»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Александро Майдана («Тальерес»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»);

полузащитники: Диего Гомес («Брайтон»), Маурисио Магальяйнс («Палмейрас»), Дамьян Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо»), Андрес Кубас («Ванкувер»), Матиас Галарса («Атланта»), Каку («Аль-Айн»), Рамон Соса («Палмейрас»), Мигель Альмирон («Атланта»);

нападающие: Густаво Кабальеро («Портсмут»), Алекс Арсе («Индепендьенте Ривадавиа»), Габриэл Авалос («Индепендьенте»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Хулио Энсисо («Страсбург»), Антонио Санабрия («Кремонезе»).