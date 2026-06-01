В «Словане» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Кайондо

В пресс-службе «Слована» из Братиславы отреагировали на информацию об интересе московского «Спартака» к левому защитнику сборной Уганды Азизу Кайондо. Ранее журналист Denik Sport Михал Квасница сообщал, что красно-белые хотят подписать 23-летнего футболиста, но не достигли соглашения со «Слованом».

«Мы не комментируем возможный переход игрока в «Спартак» сейчас», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В сезоне-2025/2026 Кайондо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.