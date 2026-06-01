Тренер молодёжной сборной России высказался о предстоящем матче с Ираком

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о предстоящем товарищеском матче команды с олимпийской сборной Ирака U23.

«Команда — участник последнего Кубка Азии. Оттуда у нас основная информация. В сборной у них происходит смена поколений. Но костяк из шести-семи футболистов остался. Если остаётся тот же тренер, он будет пропагандировать тот же стиль игры. Они тоже посмотрели наши мартовские матчи и готовятся к игре с нами», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее в 2026 году сборная России U21 уступила Иордании U23 (1:2) и одержала победу над молодёжной командой Узбекистана (2:1). Во вторник, 9 июня, россияне сыграют вторую товарищескую встречу — вновь с командой Ирака.