Тренер молодёжной сборной России прокомментировал вызов Ибрагимова в основную команду

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал вызов воспитанника академии «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова в лагерь основной национальной команды.

«У нас на связи с ним руководитель РФС. Мне не удалось изучить его последние полгода, потому что он был травмирован. Он приступил к тренировкам только в последнее время и сыграл одну игру за U18. Последняя информация — он выходил осенью за «Манчестер Юнайтед» на замену в каких-то матчах за U21 и U18. Сейчас есть возможность наблюдать за ним. Он провёл уже две тренировки с основной сборной. Наблюдаем и сравниваем со своими футболистами.

На тренировках ему сложно, потому что он самый молодой. Плюс новый коллектив и новые требования. Ему тяжело пока раскрыть свои возможности. Матчи покажут чуть больше нам. У нас в молодёжной сборной тоже есть достойные ребята, не хуже», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.