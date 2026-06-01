В возрасте 33 лет умер бывший игрок «Болоньи» и «Сампдории» Мариос Ойконому

В результате травм после дорожно-транспортного происшествия умер бывший футболист Мариос Ойконому в возрасте 33 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ойконому стал участником ДТП 23 мая: спортсмен за рулём мотоцикла столкнулся с автомобилем, который выполнял разворот. Футболист получил серьёзную травму головы, ему потребовалась операция. После этого его перевели в отделение интенсивной терапии, где он находился в критическом состоянии. В понедельник Ойконому скончался. Ряд клубов Серии А и представители СМИ выразили соболезнования по этому поводу.

На протяжении карьеры Мариос Ойконому выступал за «Болонью», «Сампдорию», «Копенгаген» и другие команды.