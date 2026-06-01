Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Аргентины на победу на чемпионате мира — 2026

Суперкомпьютер оценил шансы национальной команды Аргентины на чемпионате мира — 2026. Результаты исследования опубликованы на странице Opta Analyst в социальной сети X.

По данным Opta, Аргентина находится на четвёртом месте среди претендентов на победу по итогам ближайшего мирового первенства, шансы команды на завоевание трофея оцениваются в 10,4%. Вероятность выхода команды Лионеля Скалони в финал составила 18,1%, в полуфинал — 30,3%, в четвертьфинал — 45,2%.

Сборная Аргентины на чемпионате мира — 2026 сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

