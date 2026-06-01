Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о назначении Игдисамова главным тренером, контракт по схеме «2+2».

ЦСКА объявил о назначении Игдисамова главным тренером, контракт по схеме «2+2».
Комментарии

Московский ЦСКА подписал долгосрочный контракт с российским тренером Дмитрием Игдисамовым. Как сообщает пресс-служба армейцев, со специалистом заключён двухлетний контракт с опцией продления ещё на два сезона.

«Дмитрий Игоревич прекрасно знаком армейским болельщикам по успешной работе в структуре Академии ПФК ЦСКА с 2019 года. В 2024 году молодёжная команда ЦСКА под руководством Игдисамова стала чемпионом МФЛ, а в 2025-м завоевала серебряные медали.

Уже сейчас воспитанники Дмитрия Игоревича составляют костяк основной команды. Желаем Дмитрию Игдисамову новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Петржела сказал: «Этот русский мне не нужен». Путь капитана «Родины» — из Европы в РПЛ
Эксклюзив
«Петржела сказал: «Этот русский мне не нужен». Путь капитана «Родины» — из Европы в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android