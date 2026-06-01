ЦСКА объявил о назначении Игдисамова главным тренером, контракт по схеме «2+2».

Московский ЦСКА подписал долгосрочный контракт с российским тренером Дмитрием Игдисамовым. Как сообщает пресс-служба армейцев, со специалистом заключён двухлетний контракт с опцией продления ещё на два сезона.

«Дмитрий Игоревич прекрасно знаком армейским болельщикам по успешной работе в структуре Академии ПФК ЦСКА с 2019 года. В 2024 году молодёжная команда ЦСКА под руководством Игдисамова стала чемпионом МФЛ, а в 2025-м завоевала серебряные медали.

Уже сейчас воспитанники Дмитрия Игоревича составляют костяк основной команды. Желаем Дмитрию Игдисамову новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.