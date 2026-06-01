Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Португалии на победу на чемпионате мира — 2026

Суперкомпьютер оценил шансы национальной команды Португалии на чемпионате мира — 2026. Результаты исследования опубликованы на странице Opta Analyst в социальной сети X.

По данным Opta, Португалия находится на пятой строчке рейтинга претендентов на победу по итогам ближайшего мирового первенства, шансы португальцев на завоевание трофея оцениваются в 7%. Вероятность выхода команды Роберто Мартинеса в финал составила 13%, в полуфинал — 23,7%, в четвертьфинал — 40,2%.

Соперниками португальской команды по группе K станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.