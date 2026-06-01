Дмитрий Игдисамов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о подписании контракта с клубом. С российским специалистом, который руководил командой в концовке сезона-2025/2026 в статусе исполняющего обязанности главного тренера, было заключено соглашение по схеме «2+2».

«Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство, команду и болельщиков. Руководство – за предоставленный шанс, доверие, веру в мои идеи и мой штаб. Команду – за нашу сплочённую работу и горящие глаза в концовке чемпионата. Многое уже сказано о том, что мне посчастливилось вести наших молодых ребят по их футбольному пути, но и с кем мы только познакомились этой весной, мы сразу нашли общий футбольный язык.

Я также хочу сказать большое спасибо болельщикам: я слышал вашу поддержку с трибун и получал сотни сообщений в последние недели. Для меня это было очень важно. Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, всё покажет наша работа. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем всё для процветания армейского клуба», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.